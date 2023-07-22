ВОЙНА В Украине "Это враждебный объект": Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован

2023-07-22 16:30

 

По словам президента, Крымский мост – это не просто логистическая дорога.

Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме безопасности, пишет CNN.

"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона", — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что российские оккупанты нарушили международное право, соорудив мост через Керченский пролив.

"Это наша цель, и любая цель, несущая войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — добавил президент.

Напомним:

17 июля стало известно о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту, в связи с чем движение по нему остановлено. Минтранс России заявил, что на пролетах Крымского моста поврежден дорожный холст. Впоследствии власти уже подтвердили, что из-за событий на мосту два человека погибли и один – пострадал.

Мост атаковали якобы с помощью надводных дронов.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк отметила, что нынешняя ситуация на Крымском мосту может стать еще одним аргументом, использованным российской стороной, в контексте "зернового соглашения".

subscriber subscriber

Еще по теме

Запад нервничает из-за медленных темпов контрнаступления Украины – BBC

2023-07-22 13:30

Байден и Зеленский обсуждают поставки Украине ракет ATACMS — Салливан

2023-07-22 08:30

Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях – ISW

2023-07-20 22:15

Президент Украины отреагировал на подлые ракетные удары по южным областям

2023-07-20 14:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССияне стянули в Мелитополь большое количество танков: куда они гонят колонны техники

2023-07-22 17:30

"Это враждебный объект": Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован

2023-07-22 16:30

путин готовит новую армию: Подоляк объяснил замысел диктатора

2023-07-22 15:30

ISW проанализировал, для чего кремль манипулирует "зерновым соглашением"

2023-07-22 14:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССияне стянули в Мелитополь большое количество танков: куда они гонят колонны техники 2023-07-22 17:30
"Это враждебный объект": Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован 2023-07-22 16:30
путин готовит новую армию: Подоляк объяснил замысел диктатора 2023-07-22 15:30
ISW проанализировал, для чего кремль манипулирует "зерновым соглашением" 2023-07-22 14:30