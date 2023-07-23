ВОЙНА В Украине На разминирование Украины уйдет несколько веков: эксперты шокировали прогнозом

2023-07-23 08:30

Разминирование обойдется около 37,4 миллиарда долларов в течение следующих 10 лет.

За полтора года войны мины вместе с бомбами и артиллерийскими и другими неразорвавшимися снарядами загрязнили территорию Украины соразмерную по площади с американскти штатом Флорида или африканской страной Уругвай. Разминирование может занять сотни лет и стоить миллиарды долларов, пишет The Washington Post.

Россия интенсивно минировала линию фронта в ожидании продолжающегося контрнаступления Украины и активно использовала широко запрещенные противопехотные мины ранее. Расследования Human Rights Watch показали, что российские войска использовали не менее 13 типов противопехотных мин, а также мины-ловушки.

Согласно недавнему отчету аналитического центра GLOBSEC, около 30% Украины, более 107 тысяч квадратных километров загрязнены взрывоопасными предметами. Это делает страну более загрязненной, чем самые заминированные государства мира, такие как Афганистан или Сирия.

По оценкам GLOBSEC, один сапер может очищать от 15 до 25 квадратных метров в день, это зависит от местности и концентрации взрывчатых веществ. Загрязненная территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, 500 группам разминирования, которые сейчас работают, на завершение работы понадобится 757 лет.

Кроме этого, разминирование – не только медленный, но и дорогостоящий процесс. По оценкам Всемирного банка, разминирование Украины стоит от 2 до 8 долларов за квадратный метр и обойдется около 37,4 миллиарда долларов в течение следующих 10 лет. Только в этом году США выделили Украине 95 миллионов долларов на разминирование территории.

Взрывчатка уже принесла значительные потери. С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года по июль 2023 года Организация Объединенных Наций зафиксировала 298 смертей среди гражданского населения от взрывоопасных предметов (22 погибших – дети), 632 гражданских были ранены. Международная организация по разминированию HALO Trust зафиксировала более 2300 инцидентов с обнаружением боеприпасов, требующих обезвреживания, и эти данные значительно занижены.

Заминирование территории и украинское контрнаступление - что надо знать

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