ВОЙНА В Украине видео США запустили в стратосферу уникальный дрон, который поможет Украине в войне - Bild

2023-07-23 09:30

США запустили в стратосферу беспилотник британского производства Phasa35. Его питают солнечные батареи и дрон будет оставаться там около года.

Как сообщает Bild, запуск проходил в штате Нью-Мексико. Он поднялся на 20 км над землей и оставался в таком положении 24 часа.

На этой высоте Phasa35 неуязвим для противовоздушных систем обороны, радаров и средств РЭБ. Издание отмечает, что этот дрон-шпион сможет сыграть важную роль в войне РФ против Украины.

Что известно о БПЛА Phasa35

Новый дрон создан для сверхдлительного наблюдения, разведки, охраны, обеспечения связи и защиты границ. Производителем Phasa35 является британская BAE Systems.

Размах крыла этого БПЛА составляет 35 м и он способен нести до 15 кг полезной нагрузки.

Дроны на войне в Украине

По данным Минобороны, после начала полномасштабного вторжения на вооружение ВСУ было принято 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства.

В марте этого года правительство приняло постановление, которое имело целью ускорить создание и поставка отечественных дронов на фронт.

На днях Кабмин разрешил частным компаниям легально производить боеприпасы для дронов. Это открывает возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов.