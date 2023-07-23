НБУ вводит новые правила пополнения карт через терминалы с 1 августа

Национальный банк Украины ввел новые правила для контроля пополнения карт через терминалы. Нововведения заработают с 1 августа 2023 года.
Об этом говорится в постановлении регулятора.
Согласно изменениям, теперь в квитанции, которые формируются при пополнении карт через терминалы самообслуживания, должны быть указаны и реквизиты плательщика.
"Квитанции по результатам операций по внесению наличных средств с помощью ПТКС для зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", – говорится в сообщении НБУ.
В то же время, есть ряд платежей, при совершении которых вводить СМС-код не нужно будет: