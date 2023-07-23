ВОЙНА В Украине НБУ вводит новые правила пополнения карт через терминалы с 1 августа

2023-07-23 15:30

 

Национальный банк Украины ввел новые правила для контроля пополнения карт через терминалы. Нововведения заработают с 1 августа 2023 года.

Об этом говорится в постановлении регулятора.

Согласно изменениям, теперь в квитанции, которые формируются при пополнении карт через терминалы самообслуживания, должны быть указаны и реквизиты плательщика.

"Квитанции по результатам операций по внесению наличных средств с помощью ПТКС для зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", – говорится в сообщении НБУ.

 
 
 
 То есть, при внесении наличных через терминал плательщику нужно будет ввести номер своего мобильного телефона, а затем одноразовый пароль, который придет в СМС-сообщении на указанный номер. Только после этого деньги будут зачислены на счет.

В то же время, есть ряд платежей, при совершении которых вводить СМС-код не нужно будет:

  • оплата услуг ЖКХ;
  • оплата ж/д билетов (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте, включая покупку электронных билетов;
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт.
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