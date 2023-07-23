ВОЙНА В Украине За Одессу будет ответ - Зеленский

2023-07-23 13:15

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает людям, и всех, кто мыслями и эмоциями - с Одессой.

Российские террористы получат ответ за атаки на мирную Одессу. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 23 июля.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - пообещал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает людям, и всех, кто мыслями и эмоциями - с Одессой.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – добавил президент.

Напомним, в ночь на 23 июля россияне совершили очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением ракет пяти типов.

По последним данным, по крайней мере, один человек погиб и 22 пострадали, четверо из них – дети. Поврежден кафедральный собор, гражданские объекты, жилые дома, автомобили.