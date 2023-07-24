ВОЙНА В Украине путин сделал несколько символических жестов во время встречи с лукашенко - ISW

2023-07-24 17:48

Бункерный сделал несколько важных символических жестов во время встречи с Лукашенко 23 июля. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что путин стремился продемонстрировать власть и уверенность в своем превосходстве над сторонниками Евгения Пригожина.

Эксперты обращают внимание, что путин взял Лукашенко с собой в Кронштадт в Санкт-Петербурге - исторически значимую крепость, где российские солдаты провели известное неудачное антибольшевистское восстание в начале 1921 года, которое советское правительство в конечном итоге подавило.

путин и Лукашенко посетили Кронштадт с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и младшей дочерью министра обороны россии Сергея Шойгу Ксенией Шойгу. Как отмечают аналитики, и Беглов, и Шойгу являются личными врагами пригожина, и публичная встреча Путина с ними и Лукашенко по историческим причинам неудавшегося восстания в Кронштадте почти наверняка была предназначена для того, чтобы сигнализировать о поражении вооруженного восстания Пригожина.

рутин также предпринял необычную попытку сфотографироваться с толпами россиян, в том числе с детьми, находясь в Кронштадте, вероятно, чтобы представить себя популярным и любимым лидером среди россиян.

"Эти символические жесты указывают на то, что Путин обеспокоен своей предполагаемой популярностью, безопасностью своего режима и множеством фракций, борющихся за власть в высших эшелонах российского управления", - говорится в утренней сводке ISW.

путин и Лукашенко также усилили ИПСО против Запада. В частности, оба продолжили распространять вброс о "неудавшемся контрнаступлении ВСУ", о якобы существующих "угрозах" для Польши от переброшенных в Беларусь "вагнеровцев". При этом в Институте изучения войны уверены, что те средства и войска ЧВК, которые уже переброшены в Беларусь, не представляют угрозы ни для Польши, ни для Украины.

Встреча путина и Лукашенко и "вагнеровцы" в Беларуси - главное

путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге 23 июля - в то время, как в Беларусь продолжают прибывать колонны "вагнеровцев".

В первые же минуты встречи путин повторил свою старую ложь о якобы "провалившемся" контрнаступлении ВСУ. Лукашенко же, как истинный васал, ему поддакивал.

Дальше путин традиционно похвалился "потерями" ВСУ в технике и иностранных наемниках. Затем два диктатора поставили свечки в Кронштадтском соборе. Лукашенко даже притянул с собой своего младшего сына Коленьку.

"Вагнеровцы" в Беларуси рассредоточены по нескольких лагерям вдоль беларусско-украинской границы. При этом журналисты не увидели там тяжелого вооружения, что косвенно может указывать на ИПСО по созданию "угрозы" для Украины.