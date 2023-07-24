ВОЙНА В Украине Стало известно, когда в небе над Украиной появятся F-16

2023-07-24 18:37

 

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе, а в небе над Украиной они появятся в 2024 году.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN. Обучение займет минимум шесть месяцев, тем временем Украине необходимо поработать над инфраструктурой для истребителей. По его опитимистичным прогнозам, использовать их в небе Украины смогут к весне 2024 года.

Министр отметил, что эти самолеты помогли бы Украине добиться большего прогресса в контрнаступлении, если бы армия получила их сейчас."Если у вас есть более сложное, более современное оружие, оно будет более эффективным", - добавил Резников.

Обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше. В него войдут интенсивные занятия для технических специалистов, поскольку обслуживание истребителей - серьезная задача.

Резников пошутил, что группа из 11 стран, которые обязались помогать Украине в подготовке пилотов, называется "11 друзей Оушена" в честь популярного фильма.

F-16 для Украины: последние новости

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина подписала с Данией, Нидерландами, Бельгией, Канадой, Люксембургом, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией меморандум о создании коалиции по обучению на истребителях F-16.

В Соединенных Штатах Америки сообщили, что украинская армия сможет получить самолеты к концу этого года. При этом они считают, что поставки одних истребителей не смогут изменить ход войны.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Кабмине назвали реальную причину повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн

2023-07-24 14:31

Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий рф в Черном море

2023-07-23 10:30

видео США запустили в стратосферу уникальный дрон, который поможет Украине в войне - Bild

2023-07-23 09:30

На разминирование Украины уйдет несколько веков: эксперты шокировали прогнозом

2023-07-23 08:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Минюст дал разъяснения относительно принудительного взыскания с доходов должников

2023-07-24 22:15

ISW: "вагнер" в Беларуси не представляет угрозы для Украины или Польши

2023-07-24 21:37

Украина уже освободила 50% захваченных рф с февраля 2022 года территорий - Блинкен

2023-07-24 20:15

Зеленский анонсирует новую помощь от партнеров: Больше ПВО и дальнобойного оружия

2023-07-24 19:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Минюст дал разъяснения относительно принудительного взыскания с доходов должников 2023-07-24 22:15
ISW: "вагнер" в Беларуси не представляет угрозы для Украины или Польши 2023-07-24 21:37
Украина уже освободила 50% захваченных рф с февраля 2022 года территорий - Блинкен 2023-07-24 20:15
Зеленский анонсирует новую помощь от партнеров: Больше ПВО и дальнобойного оружия 2023-07-24 19:26