ВОЙНА В Украине Стало известно, когда в небе над Украиной появятся F-16

2023-07-24 18:37

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе, а в небе над Украиной они появятся в 2024 году.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN. Обучение займет минимум шесть месяцев, тем временем Украине необходимо поработать над инфраструктурой для истребителей. По его опитимистичным прогнозам, использовать их в небе Украины смогут к весне 2024 года.

Министр отметил, что эти самолеты помогли бы Украине добиться большего прогресса в контрнаступлении, если бы армия получила их сейчас."Если у вас есть более сложное, более современное оружие, оно будет более эффективным", - добавил Резников.

Обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше. В него войдут интенсивные занятия для технических специалистов, поскольку обслуживание истребителей - серьезная задача.

Резников пошутил, что группа из 11 стран, которые обязались помогать Украине в подготовке пилотов, называется "11 друзей Оушена" в честь популярного фильма.

F-16 для Украины: последние новости

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина подписала с Данией, Нидерландами, Бельгией, Канадой, Люксембургом, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией меморандум о создании коалиции по обучению на истребителях F-16.

В Соединенных Штатах Америки сообщили, что украинская армия сможет получить самолеты к концу этого года. При этом они считают, что поставки одних истребителей не смогут изменить ход войны.