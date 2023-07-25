ВОЙНА В Украине Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту, - Резников

2023-07-25 16:48

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит бить по временно оккупированному Крыму и Крымскому мосту.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в интервью каналу CNN.

Министр отметил, что разрушать материально-технические линии врага, чтобы остановить возможности пополнения боеприпасов, топлива и прочего является нормальной тактикой, поэтому Украина будет использовать ее против российских захватчиков.

"Все эти цели официальны, потому что это уменьшит их способность бороться против нас (и) поможет спасти жизнь украинцев", - сказал Резников.

Взрыв на Крымском мосту

17 июля, на Крымском мосту снова раздались взрывы. По словам очевидцев, это произошло около 3:04 и 3:20. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы "чрезвычайной ситуации в районе 145 опоры".

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.