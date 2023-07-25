ВОЙНА В Украине США направят Украине военную помощь на $400 миллионов: что войдет в пакет

2023-07-25 17:37

Администрация Байдена направляет Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов. В новый пакет США войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько небольших разведывательных беспилотников Hornet.

Издание Associated Press пишет, что США передадут Украине от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и усовершенствованной зенитно-ракетной системы NASAMS до Stingers и Javelins. Оружие предоставляется через полномочия президента по сокращению численности, что позволяет Пентагону передавать его Украине со своих складов.

Официальные лица заявили, что США также отправляют артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для разминирования, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов к стрелковому оружию. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку пакет помощи еще не объявлен.

Hornets — это крошечные нано-дроны, которые в основном используются для сбора разведданных. Украина также получала их в прошлом от других западных союзников.

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В целом США предоставили Украине военную помощь на сумму более 41 миллиарда долларов с момента вторжения России в феврале 2022 года. Последний пакет оружия поступил, когда украинский беспилотник нанес удар по складу боеприпасов в аннексированном Россией Крыму, а Россия обвинила Украину в атаке беспилотника на Москву. Российские СМИ сообщили, что один из беспилотников упал недалеко от центра города, недалеко от возвышающегося здания Минобороны.

Украинские власти не сразу взяли на себя ответственность за удар, который стал второй атакой беспилотников на российскую столицу в этом месяце.

Тем временем российские военные нанесли новые удары по портовой инфраструктуре на юге Украины с помощью взорвавшихся беспилотников. Атака стала последней в череде нападений, в результате которых на прошлой неделе были повреждены части порта. Кремль назвал эти удары местью за нанесенный украинский удар по ключевому Керченскому мосту, соединяющему Россию с Крымом.