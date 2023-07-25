ВОЙНА В Украине Резников назвал причины, почему украинское контрнаступление "отстает от графика"

2023-07-25 20:04

 

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика", однако все идет по плану. Он отметил, что причиной являются снаряды, артиллерия и российские минные поля.

Об этом он сказал в интервью СNN.

Алексей Резинков отметил, что он считает ошибочным мнение о том, что контрнаступление должно быть быстрым. Он признал, что украинское наступление "отстает от графика", но все идет по плану.

Среди причин, почему наступление ВСУ замедлилось, он назвал боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Это вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И мы имеем против себя большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра", — сказал министр обороны.

Алексей Резников также отметил, что на юге наступление замедлилось из-за плотных минных полей.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", — сказал он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что считает, что к лету 2024 года закончится война и наше государство сможет присоединиться к НАТО.

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