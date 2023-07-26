ВОЙНА В Украине США выделили новый пакет военной помощи Украине: в нем ПВО, бронетехника и снаряды

2023-07-26 20:48

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 400 миллионов долларов. Как указано в официальном пресс-релизе, помощь предназначена для удовлетворения критически важных потребностей в области безопасности и обороны.

Данный пакет помощи включает в себя различные боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование. Полный список выглядит следующим образом:

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS. Переносные зенитные комплексы "Стингер". Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS. Артиллерийские выстрелы калибра 155 мм и 105 мм. Минометные выстрелы калибра 120 мм и 60 мм. 32 бронетранспортера "Страйкер". противотанковые ракеты TOW. ПЗРК Javelin и другие противотанковые системы и ракеты. Беспилотные авиационные комплексы "Хорнет". Авиационные ракеты Hydra-70. Тактические аэронавигационные комплексы. Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий. Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты. Приборы ночного видения и тепловизоры. Запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в заявлении Пентагона.

Западная военная помощь Украине - последние новости

Украина до конца этого года получит от Германии еще две современные системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Как отмечают в Rheinmetall, система предназначена для противовоздушной обороны на очень близком расстоянии, где управляемые ракеты неэффективны.

Испания передала Украине очередную партию гуманитарной и военной помощи. Как сообщило Минобороны Испании, в Украину направляется корабль, на котором четыре танка Leopard 2A4. В начале августа судно доставит груз по месту назначения.