США выделили новый пакет военной помощи Украине: в нем ПВО, бронетехника и снаряды

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 400 миллионов долларов. Как указано в официальном пресс-релизе, помощь предназначена для удовлетворения критически важных потребностей в области безопасности и обороны.
Данный пакет помощи включает в себя различные боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование. Полный список выглядит следующим образом:
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в заявлении Пентагона.
Западная военная помощь Украине - последние новости
Украина до конца этого года получит от Германии еще две современные системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Как отмечают в Rheinmetall, система предназначена для противовоздушной обороны на очень близком расстоянии, где управляемые ракеты неэффективны.
Испания передала Украине очередную партию гуманитарной и военной помощи. Как сообщило Минобороны Испании, в Украину направляется корабль, на котором четыре танка Leopard 2A4. В начале августа судно доставит груз по месту назначения.