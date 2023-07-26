ВОЙНА В Украине Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов приблизилось к 250 тысячам

2023-07-26 15:38

С 24 февраля 2022 по 26 июля 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 243 680 человек (+460 за минвшие сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено: