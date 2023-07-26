ВОЙНА В Украине Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов приблизилось к 250 тысячам

2023-07-26 15:38

С 24 февраля 2022 по 26 июля 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 243 680 человек (+460 за минвшие сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено:

  • 4177 (+3 за сутки) танков
  • 8136 (+5) бронемашин
  • 4727 (+22) артиллерийских систем
  • 698  РСЗО
  • 457 (+3) средств ПВО
  • 315  самолетов
  • 311 (+1) вертолетов
  • 3993 (+16) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 1307 крылатых ракет
  • 18  кораблей/катеров
  • 7211 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 708 (+5) единиц специальной техники
  • 1 Керченских мостов

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ВОЙНА В Украине

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