Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов приблизилось к 250 тысячам
2023-07-26 15:38
С 24 февраля 2022 по 26 июля 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 243 680 человек (+460 за минвшие сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За время войны уничтожено:
- 4177 (+3 за сутки) танков
- 8136 (+5) бронемашин
- 4727 (+22) артиллерийских систем
- 698 РСЗО
- 457 (+3) средств ПВО
- 315 самолетов
- 311 (+1) вертолетов
- 3993 (+16) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1307 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 7211 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 708 (+5) единиц специальной техники
- 1 Керченских мостов