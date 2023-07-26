ВОЙНА В Украине В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов в 11 областях

2023-07-26 13:34

Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточены более 200 населенных пунктов в 11 областях. Об этом сообщает Минэнерго в среду, 26 июля.

"В результате прошедшего страной грозового шторма и вызванных им технологических нарушений обесточивались 209 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Больше всего отключений в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Продолжаются восстановительные работы.

Из-за технологических нарушений обесточены населенные пункты в Киевской и Сумской областях. Но их число не указано.

Из-за российских обстрелов в Донецкой области обесточивались семь населенных пунктов. Также остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Вчера в Херсоне запитали почти 100 потребителей, отключенных из-за подтопления. В городе остаются без света 11,6 тысяч потребителей.

Также указано, что производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.

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ВОЙНА В Украине

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В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов в 11 областях 2023-07-26 13:34