Экономика В Украине намерены вернуть декларации о доходах для чиновников - законопроект уже в Раде

2023-07-28 10:27

В Верховную Раду внесен законопроект №9534 о возвращении деклараций о доходах чиновников и претендующих на должности. Документ был зарегистрирован группой народных депутатов накануне на сайте парламента.

Проект предусматривает, что лица, которые в 2022-2023 годах не подали е-декларацию, должны подать их в течение 90 календарных дней после вступления закона в силу.

Субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности и обороны Украины, должны подать декларации через 90 дней после отмены военного положения.

Кроме того, предлагаются изменения, направленные на упрощение порядка подачи деклараций, в частности:

предоставление субъектам декларирования доступа к сведениям о них и членам их семей из информационно-коммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных;

усовершенствование декларирования объектов, находящихся во владении или пользовании лица;

усовершенствование порядка и увеличение сроков декларирования существенных изменений в имущественном состоянии.

Вместе с тем предлагается предусмотреть особенности организации проведения специальной проверки, предусмотренной законом О предотвращении коррупции, а также проверки, предусмотренной законом Об очищении власти, в период действия военного положения, определить случаи, когда такие проверки не проводятся, урегулировать вопросы дальнейшего пребывания лиц, назначенных во время действия военного положения, в случае не прохождения ими таких проверок.

Известно, что обязанность подавать декларации о доходах в Украине была отменена после начала войны. Но власти Украины в меморандуме с МВФ обязались вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года. Кроме того, этот структурный маяк на конец июля 2023 года предусматривает восстановление функции НАПК проверять декларации об активах.