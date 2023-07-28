ВОЙНА В Украине В результате военного вторжения врага в Украине погибли по меньшей мере 498 детей

2023-07-28 13:30

По данным ювенальных прокуроров, в Украине в результате вооруженной агрессии московии погибли по меньшей мере 498 детей. Такое число документированных данных приводит Офис генерального прокурора.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 498 детей погибли и более 1077 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора привели данные последних дней: 25 июля в больнице скончалась 12-летняя девочка, которая 24 июля была тяжело ранена в результате вражеских обстрелов Константиновки Донецкой области.

Напомним, вечером 24 июля рашисты обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области. Оккупанты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО Смерч. На следующий день сообщалось, что жертвами стали двое гражданских, в том числе десятилетний мальчик.

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