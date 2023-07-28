ВОЙНА В Украине Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция

2023-07-28 17:32

Нюансы оформления справки об инвалидности для лиц, находящихся за границей, во время действия военного положения осуществляется в специально установленном порядке.

Для этого нужно сделать: