Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция
2023-07-28 17:32
Нюансы оформления справки об инвалидности для лиц, находящихся за границей, во время действия военного положения осуществляется в специально установленном порядке.
Для этого нужно сделать:
- Отправить документы семейному врачу в Украине, с которым заключена декларация. Используйте почтовые услуги или электронную почту. Все медицинские документы должны быть составлены на украинском языке.
- Врач передает полученные документы на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
- ВКК проверяет присланную информацию и принимает решение о дальнейших действиях.
- Если ВКК решает, что необходимо провести медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), ваши документы будут переданы в МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.
- Если вы не можете прибыть на личное освидетельствование, из-за отсутствия возможности находиться в Украине, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности на основании направления ВКК заведения здравоохранения.
- При наступлении военного положения действие справки об инвалидности автоматически продолжается на весь период действия военного положения в Украине, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.