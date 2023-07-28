ВОЙНА В Украине Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция

2023-07-28 17:32

Нюансы оформления справки об инвалидности для лиц, находящихся за границей, во время действия военного положения осуществляется в специально установленном порядке.

Для этого нужно сделать:

  1. Отправить документы семейному врачу в Украине, с которым заключена декларация. Используйте почтовые услуги или электронную почту. Все медицинские документы должны быть составлены на украинском языке.
  2. Врач передает полученные документы на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
  3. ВКК проверяет присланную информацию и принимает решение о дальнейших действиях.
  4. Если ВКК решает, что необходимо провести медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), ваши документы будут переданы в МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.
  5. Если вы не можете прибыть на личное освидетельствование, из-за отсутствия возможности находиться в Украине, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности на основании направления ВКК заведения здравоохранения.
  6. При наступлении военного положения действие справки об инвалидности автоматически продолжается на весь период действия военного положения в Украине, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.
subscriber subscriber

Еще по теме

В МОН предложили несколько вариантов обучения для детей, вынужденно находящихся за границей

2023-07-04 12:27

Где за границей можно сдать национальный мультипредметный тест - Полный список стран и городов

2023-04-10 08:26

Мобилизация в Украине: юрист объяснил, могут ли вручить повестку за границей

2023-02-12 16:00

Удар ниже диплома: Все белорусские и роССийские вузы исключены из Болонского процесса

2022-06-07 11:33

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция

2023-07-28 17:32

фото Германия передает ВСУ новейшие комплексы Skynex, способные эффективно уничтожать дроны всех типов

2023-07-28 16:31

Не успевшим до 1 августа вклеить фото придется обменять паспорт Украины на id-карту

2023-07-28 15:37

УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВВЕЛА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ – як скористатись спецбронею

2023-07-28 14:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция 2023-07-28 17:32
фото Германия передает ВСУ новейшие комплексы Skynex, способные эффективно уничтожать дроны всех типов 2023-07-28 16:31
Не успевшим до 1 августа вклеить фото придется обменять паспорт Украины на id-карту 2023-07-28 15:37
УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВВЕЛА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ – як скористатись спецбронею 2023-07-28 14:35