ВОЙНА В Украине Оккупанты сосредоточились на удержании сухопутного коридора в аннексированный Крым

2023-07-30 10:30


Российские войска в Херсонской и Запорожской областях основное внимание фокусируют на ведении позиционной обороны.

Российские оккупанты сосредоточились на удержании сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении Military Media Center. "По имеющейся информации, российские войска в Херсонской и Запорожской областях основное внимание фокусируют на ведении позиционной обороны для сохранения путей коммуникаций с оккупированным Крымом", - поясняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Черном и Азовском морях россияне стремятся предотвратить атаки на свой флот и пытаются улучшить оборону пунктов базирования кораблей.
Ситуация на юге Украины

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

За сутки артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

 

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