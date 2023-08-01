Экономика С 1 августа в Украине отменяется единый налог для бизнеса в размере 2%

2023-08-01 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский об отмене налоговых льгот . Так, с 1 августа 2023 г. отменяется единый налог (ЕП) в размере 2%

Что предусматривает закон: