С 1 августа в Украине отменяется единый налог для бизнеса в размере 2%
2023-08-01 11:33
Президент Украины Владимир Зеленский об отмене налоговых льгот . Так, с 1 августа 2023 г. отменяется единый налог (ЕП) в размере 2%
Что предусматривает закон:
- с 1 августа 2023 г. отменяется единый налог (ЕП) в размере 2% В то же время, законопроект регулирует переход с 2% ЕП;
- плательщик 2% ЕН сможет подать заявление и указать, на какую систему налогообложения он хотел бы перейти Без подачи соответствующего заявления он автоматически перейдет на систему, где находился до избрания 2% ЕП;
- вновь субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕП, автоматически превратятся в плательщиков третьей группы со ставкой 5%
- права и обязанности плательщика НДС для субъектов, регистрация которых была временно остановлена плательщиком НДС, автоматически восстановятся;
- плательщики, перешедшие в 2023 году с 2% ЕП на общую систему, получат право повторно перейти на упрощенную систему своим путем подачи заявления. Если она оформляется до 1 сентября 2023, плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 1 августа 2023;
- от 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров, в частности, алкоголя, табака, топлива, игорного бизнеса и финансовых услуг;
- от 1 октября возвращается ответственность за нарушения в области применения РРО Однако она не будет действовать, если нарушения зафиксированы на прифронтовых территориях и территориях боевых действий. Исключение – торговля подакцизными товарами;
- ФЛП — плательщики ЕН без НДС смогут указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.