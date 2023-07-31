ВОЙНА В Украине На удары по Херсону и Кривому Рогу отреагировал Владимир Зеленский

2023-07-31 11:33

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Херсона и Кривого Рога в Facebook и показал видео их последствий утром в понедельник, 31 июля.



В частности, глава государства обнародовал видео последствий ракетного удара россиян по Кривому Рогу.



"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", – написал Зеленский.



По его словам, спасатели и все необходимые службы работают на месте происшествия и пытаются спасти как можно больше людей.



"Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", – добавил президент.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг мог применить баллистические ракеты по Кривому Рогу.



"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете, насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно. Надо дождаться когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать, что это было", – сказал он в эфире телемарафона.