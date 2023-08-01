ВОЙНА В Украине Есть признаки подготовки врага к новым ракетным ударам по Украине

2023-08-01 09:24

Рашисты вероятно готовятся к новым обстрелам Украины. В настоящее время враг подтягивает авиацию. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, несмотря на то, что россияне не вывели в море ракетоносители, но в пунктах базирования они абсолютно готовы и вывести их враг может в течение часа.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море - мы не имеем уровень опасности высокий. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую ​​практику они применяют", - отметила она.