Александр Усик поблагодарил Польшу за поддержку Украины в войне против оккупантов

Александр Усик поблагодарил Польшу за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения рашистов. По мнению чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе, это и есть проявление настоящей дружбы.
Кроме того, украинский боксер выразил уверенность, что наша страна обязательно победит в войне, ведь защищает собственную землю.
"То, что происходило и происходит в нашей стране - это наше дело. Мы будем сами решать, на каком языке говорить, а на каком нет, что запрещать, а что позволять.
Наш сосед постоянно мешает и желает показать, как нам жить, что и как делать, с кем дружить. Победа Украины очевидна, потому что мы не нападали.
Я воспринимаю это как нечто невероятное. Один сосед хочет все себе захватить, а другой нам помогает - это отношение и есть настоящая дружба", - цитирует Усика Przeglad Sportowy.
Напомним, 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве состоится бой Усик - Дюбуа.