Жизнь Александр Усик поблагодарил Польшу за поддержку Украины в войне против оккупантов

2023-08-01 15:37

Александр Усик поблагодарил Польшу за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения рашистов. По мнению чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе, это и есть проявление настоящей дружбы.

Кроме того, украинский боксер выразил уверенность, что наша страна обязательно победит в войне, ведь защищает собственную землю.

"То, что происходило и происходит в нашей стране - это наше дело. Мы будем сами решать, на каком языке говорить, а на каком нет, что запрещать, а что позволять.

Наш сосед постоянно мешает и желает показать, как нам жить, что и как делать, с кем дружить. Победа Украины очевидна, потому что мы не нападали.

Я воспринимаю это как нечто невероятное. Один сосед хочет все себе захватить, а другой нам помогает - это отношение и есть настоящая дружба", - цитирует Усика Przeglad Sportowy.

Напомним, 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве состоится бой Усик - Дюбуа.