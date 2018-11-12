Спорт Нокаутированный Беллью говорит, что удар Усика его "не впечатлил"

2018-11-12 18:32 195

 

Британский боксер, однако, считает украинского чемпиона мира "довольно жестким" панчером.

Несмотря на поражение нокаутом в 8-м раунде боя за все четыре главных пояса чемпиона мира в тяжелом весе, британец Тони Беллью утверждает, что его не впечатлила ударная мощь победителя - украинца Александра Усика. Об этом пишет сайт Vringe.com.

Экс-претендент заявил, что ему удалось "немного вывести из себя" абсолютного чемпиона мира, "ведь никто прежде не вынуждал его так много и часто промахиваться".

"Своей ударной мощью он меня не впечатлил. Не самый сильный панчер. Но довольно-таки жесткий. <...> Все честно. Победил сильнейший. Он очень аккуратно боксирует, а его работа ног просто невероятная", - отметил поверженный Беллью.

В ночь с 10 на 11 ноября 2018 года украинец (16-0, 12 КО) провел неожиданно конкурентный поединок с британцем Беллью (30-3-1, 20 КО), однако нокаутировал его в 8-м раунде.

Ожидается, что далее украинец продолжит карьеру в рамках супертяжелого веса (свыше 90,7 кг).

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