ВОЙНА В Украине США - о ядерных бреднях медведева: Безрассудно и безответственно

2023-08-01 18:26

 

Белый дом в понедельник прокомментировал воскресное заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия.

Источник: комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома приводит CNN.

Детали: Представитель США назвал риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.

"Применение ядерного оружия в Украине или где-либо было бы катастрофическим для мира и имело бы серьезные последствия для России", – добавил спикер.

Он подчеркнул, что США продолжают внимательно следить за ядерной угрозой со стороны России, но пока не видят оснований для корректировки собственной ядерной политики.

Передистория:

- В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия". "Другого выхода просто не останется", – добавил он.

- С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств считают такой сценарий маловероятным.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Госдепе США подтвердили начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

2023-08-01 20:48

США выделили новый пакет военной помощи Украине: в нем ПВО, бронетехника и снаряды

2023-07-26 20:48

США направят Украине военную помощь на $400 миллионов: что войдет в пакет

2023-07-25 17:37

фото Украинские военные применили дальнобойные американские кассетные боеприпасы

2023-07-25 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Ситуация беспрецедентна": в Кабмине рассказали, сколько украинцев находятся за границей

2023-08-01 22:15

Обстрелы портов: россияне уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия за 9 дней - МИД

2023-08-01 21:37

В роССии заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота

2023-08-01 20:04

США - о ядерных бреднях медведева: Безрассудно и безответственно

2023-08-01 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Ситуация беспрецедентна": в Кабмине рассказали, сколько украинцев находятся за границей 2023-08-01 22:15
Обстрелы портов: россияне уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия за 9 дней - МИД 2023-08-01 21:37
В роССии заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота 2023-08-01 20:04
США - о ядерных бреднях медведева: Безрассудно и безответственно 2023-08-01 18:26