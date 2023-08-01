ВОЙНА В Украине "Ситуация беспрецедентна": в Кабмине рассказали, сколько украинцев находятся за границей

2023-08-01 22:15



После начала полномасштабной войны количество беженцев из Украины достигло беспрецедентного масштаба. За пределами страны находятся 6,2 млн украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в программе "Укринформ: вечерний стрим". "Та ситуация, с которой Украина столкнулась сегодня, после полномасштабного вторжения, беспрецедентна. Сейчас у нас действительно большая внутренняя и внешняя миграция", – подчеркнула Бережная.

Данные о количестве выехавших из Украины министерство формирует на основе сведений Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Евростата, мобильных операторов, аналитических учреждений и Государственной пограничной службы.

Она также рассказала, что в Украине более 5 миллионов зарегистрированных внутренне перемещенных граждан. 68% украинских беженцев – женщины, а среди взрослых – еще большая гендерная диспропорция. По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, если не удастся убедить женщин трудоспособного возраста вернуться, это обойдется Украине в 10% годового довоенного ВВП (валового внутреннего продукта).

Следует отметить, что это $20 млрд в год в худшем случае.Украинское правительство имеет амбициозные планы касательно послевоенной реконструкции, которая должна удвоить размер экономики до 2032 года, но Министерство экономики говорит, что Украине не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели. Оно имеет цель заполнить разрыв с помощью смеси возвращающихся беженцев (60% из которых имеют дипломы) и иностранных талантов.