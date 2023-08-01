ВОЙНА В Украине Обстрелы портов: россияне уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия за 9 дней - МИД

2023-08-01 21:37

 

За девять дней после выхода россии из зернового соглашения оккупанты обстрелами уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Детали

Отмечается, что захватчики наносили удары по портовым городам и зерновым складам. Враг атаковал 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и пять гражданских судов. В МИД назвали это еще одной серией российских военных преступлений.

Цитата

«Мы должны прекратить "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас», – добавили в дипведомстве.

Контекст

На фоне выхода рф из зернового соглашения российские войска активизировали обстрелы инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

для экспорта украинского зерна будут использовать порты Хорватии на Дунае - Кулеба

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