ВОЙНА В Украине Выезд украинцев за границу: ежемесячно Украина теряет два миллиарда долларов - Минфин

2023-08-02 20:48

Экономика Украины ежемесячно недополучает 2 млрд долларов из-за оттока рабочей силы за границу, рассказал в эфире телемарафона министр финансов Украины Сергей Марченко.

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"То, что мы потеряли чрезвычайно ценностный человеческий капитал. Люди это самое ценное, что есть в нашей стране. Наши вынужденные мигранты - это то, что бы мы хотели вернуть в Украину. Есть оценки НБУ, расчеты составляют 2 млрд долларов ежемесячно и это, конечно, средства, которые "вымываются" из экономики страны и вкладываются в экономики стран, которые приютили наших мигрантов. Это очевидная реальность",- отметил Марченко.

По его мнению, единственный способ, как можно предупредить отток рабочей силы, это создать условия, когда граждане Украины, смогут безопасно вернуться домой и "работать в Украине и создавать добавленную стоимость именно здесь".

Дополнение

Население Европейского Союза выросло впервые за три года с 2022 году благодаря миграции, хотя людей умерло больше, чем родилось, рассказали в статистическом бюро ЕС Евростат.

По оценкам Международной организации по миграции, с момента перемещения и до сих пор на свое привычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона наших граждан. В том числе 20% из них – из-за рубежа.