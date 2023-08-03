ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ уничтожили более 30 вражеских танков, бронемашин и РЗСО

2023-08-03 15:37

С 24 февраля 2022 по 3 августа 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 247 850 человек (+620 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено:

  • 4224 (+7) танка
  • 8234 (+21) бронемашины
  • 4892 (+26) артиллерийские системы
  • 704 (+4) РСЗО
  • 465 (+2) средства ПВО
  • 315  самолетов
  • 311  вертолетов
  • 4077 (+35) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 1347 крылатых ракет
  • 18  кораблей/катеров
  • 7372 (+23) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 721 (+3) единицу специальной техники
  • 1 керченских мостов

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