За сутки ВСУ уничтожили более 30 вражеских танков, бронемашин и РЗСО
2023-08-03 15:37
С 24 февраля 2022 по 3 августа 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 247 850 человек (+620 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За время войны уничтожено:
- 4224 (+7) танка
- 8234 (+21) бронемашины
- 4892 (+26) артиллерийские системы
- 704 (+4) РСЗО
- 465 (+2) средства ПВО
- 315 самолетов
- 311 вертолетов
- 4077 (+35) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1347 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 7372 (+23) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 721 (+3) единицу специальной техники
- 1 керченских мостов