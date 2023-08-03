ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ уничтожили более 30 вражеских танков, бронемашин и РЗСО

2023-08-03 15:37

С 24 февраля 2022 по 3 августа 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 247 850 человек (+620 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено: