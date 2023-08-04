ВОЙНА В Украине Контрнаступление ВСУ не имеет никаких графиков или дедлайнов, - Секретарь СНБО Алексей Данилов

2023-08-04 13:30

У украинского контрнаступления нет никаких графиков или дедлайнов, а продвижение на фронте - сложное на фоне плотной заминированности земель противником. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Комментируя публикации, время от времени появляющиеся в западных медиа, о якобы медленном контрнаступлении ВСУ, Данилов подчеркнул, что никто не может устанавливать для Украины никаких дедлайнов, и никакого графика наступления не существует.

Он добавил, что об этом обычно любят рассказывать люди, не понимающие, что такое война.

"Нам никто дедлайн, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война.

Есть военные действия, они сложны, трудны. Командир решает, каким образом ему действовать на том или ином направлении с учетом общей задачи, которая ставится", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что оккупанты неплохо подготовились к наступлению ВСУ.

"Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, имеющихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумно. В среднем 3-4-5 мин есть на одном квадратном метре", - сказал Данилов.