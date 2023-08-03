ВОЙНА В Украине В Украине хотят вернуть "нулевую" растаможку авто: условия

2023-08-03 19:15

В Украине могут вернуть "нулевую" растаможку авто для некоторых граждан. В Раде предложили уменьшить финансовую нагрузку на украинцев, пострадавших от войны.

Об этом сообщает "Хвиля", ссылаясь на проект закона "О внесении изменений в подраздел 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины", зарегистрированный под номером №9209.

Если парламент примет законопроект, то украинцы, авто которых было угнано или уничтожено во время войны, смогут получить льготы.

Если авто было угнано или уничтожено, граждане будут иметь возможность ввезти новые автомобили без уплаты пошлин, НДС и акцизного сбора. При этом факт угона или уничтожения машины нужно будет подтвердить.

Физические и юридические лица, потерявшие свой автомобиль из-за вооруженной агрессии Российской Федерации, получат право на льготный ввоз автомобилей в количестве, не превышающем количество угнанных транспортных средств.

Те же граждане, авто которых было уничтожено, получат компенсацию. Для этого нужно будет иметь выписку из реестра досудебных расследований и заключение, удостоверяющее непоправимое состояние автомобиля.

В Украине хотят отменить пошлину на ввоз автомобилей для военнослужащих и участников боевых действий.