ВОЙНА В Украине "Оленегорский горняк" вышел из строя - оккупанты потеряли лучший десантный корабль своего Северного флота

2023-08-04 14:35

Боевые корабли рашистов уже не чувствуют себя в безопасности в Черном море. Так 4 августа, в Новороссийске большой десантный корабль рф "Оленегорский горняк" получил повреждения и завалился на бок.

Как сообщает ряд Telegram-каналов, причиной тому стали морские дроны, которые якобы атаковали военно-морскую базу рашистов.

Вскоре на место прибыли нескольку буксиров и потащили набирающий воду и неспособный двигаться самостоятельно корабль в порт.

Кроме того, что судно стало очередным русским военным кораблем, которое пошло в известном направлении, в ситуации есть еще один приятный бонус. Изувеченного "Горняка" врагу придется ставить на завод, он будет занимать док, который вместо него мог бы занимать готовящийся к удару по Украине другой корабль или другие корабли на техобслуживании.

Плюс, потопленный корабль уже не требует расходов. А поврежденный отнимает ресурсы от более неотложных проблем.

Интересно, что десантные суда именно такого типа (советский корабельный проект 775) рашисты использовали для переброски своих солдат во время аннексии Крыма. В 2008 году два такие корабля высадили десант орков в грузинском порту Поти. Целью операции было уничтожение кораблей Грузии.

Всего в рамках проекта изготовили 28 десантных кораблей, до начала войны рф против Украины в строю находилось 15.

Подбитый около Новороссийска "горняк" был построен в 1976 году и носил название "СДК-91". В 2000 году судно переименовали, а спустя семь лет признали стал лучшим десантным кораблем Северного флота.



