ВОЙНА В Украине фото + видео Взрывы в Керченском проливе: дроны протаранили роCCийский танкер

2023-08-05 10:15

Экипаж судна сообщил, что из-за удара танкер больше не может самостоятельно перемещаться.

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы: сначала из-за угрозы атаки российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту, а позже Телеграмм-каналы сообщили, что в результате атаки надводных дронов поврежден танкер SIG под флагом РФ, находящийся под санкциями США.

После того, как в соцсетях появились сообщения о взрывах близ Керченского (Крымского) моста и комментарии встревоженных жителей Крыма, которые их слышали, советник "главы" Крыма Олег Крючков сообщил, что взрывов непосредственно в районе моста не было.

Впоследствии Крючков прокомментировал информацию о взрывах в районе Крымского моста в своем Telegram-канале и призвал "не нагнетать".

По его словам, "громкие звуки", которые слышали жители Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. Коллаборант также добавил, что не может комментировать "ситуацию в Черном море и проливе".

А пропагандисты со ссылкой на представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова, что в Керченском проливе якобы были уничтожены три морских дрона.

В российском Telegram-канале "Осторожно новости" заявили, что российский танкер Sig поврежден морским дроном. Сообщалось, что машинное отделение было затоплено, а само судно не может самостоятельно перемещаться.

Позже российский Telegram-канал Mahs сообщил со ссылкой на морской спасательно-координационный центр, что в поврежденный танкер прибыли два буксира, решается вопрос о транспортировке судна. Некоторые Телеграммы-каналы также обнародовали запись якобы переговоров моряков танкера SIG. Они говорят, что в результате атаки затоплено машинное отделение судна и, следовательно, танкер больше не может двигаться самостоятельно, без буксира.

Также моряки сообщают, что танкер шел пустой, без нефти. Он в результате затопления до уровня ватерлинии образовался креном на 1-2 градуса. К месту происшествия отправилась группа спасателей из Новороссийска. По состоянию на 2 часа ночи спасать SIG прибыли два буксира.

Известно, что танкер SIG внесен в санкционные списки США за то, что доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию.