ВОЙНА В Украине Украинская "формула мира": у Зеленского намекнули, какие страны за какие пункты будут отвечать

2023-08-07 18:26


Ермак считает, что активная позиция стран свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и продолжительного мира.

В рамках саммита в Саудовской Аравии по реализации украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Двусторонние встречи состоялись с руководителями делегации и США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии, а также с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна, Канады, Италии, Дании, Кореи, а также руководителем Офиса президент Еврокомиссии.

Отмечается, что во время встречи с советником по национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины, в частности , об усилении украинской ПВО для защиты портовой инфраструктуры юга Украины.

На встрече с генеральным секретарем и руководителем аппарата Офиса Президента Финляндии Хиски Хауккалой были обсуждены вопросы безопасности и актуальные потребности украинских защитников, а также привлечение Финляндии в гуманитарное разминирование.

Норвегия выразила готовность присоединиться к реализации пункта "формулы мира" по радиационной и ядерной безопасности, а Швеция – помимо этих вопросов, присоединится к экологической безопасности.

Мадрид готов приобщиться к реализации формулы мира.

В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Японии Сигео Ямадой обсудили практическое вовлечение Токио в реализацию украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита мира.

Руководитель Офиса президента Украины во время встречи с советником Эмира Государства Катар по национальной безопасности Мухаммадом бин Ахмедом Аль Миснедом обсудил возможности расширения двустороннего сотрудничества, участия Катара в послевоенном восстановлении Украины, дальнейшие меры политического диалога.

Турция готова выступить лидером в реализации пункта формулы мира по продовольственной безопасности.

Польша готова присоединиться к реализации украинской формулы мира и обеспечению экспорта украинского зерна по суше в страны ЕС в условиях продления блокады украинских портов.

Напомним, в Саудовской Аравии 5-6 августа прошел международный саммит, на котором обсудили мирный план Киева. Украинскую делегацию в Джидде возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В общей сложности в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене.

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