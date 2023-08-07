ВОЙНА В Украине В Украине проверят пенсионеров: кто подпадает под верификацию выплат

2023-08-07 19:15

 

Верификация пенсий в Украине затронет менее 1% получателей выплат. То есть большинства пенсионеров проверки не коснутся. Но они являются частью важной работы по поиску нарушителей, т. к. в последние годы у правительства "возникают определенные вопросы".

Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире "Громадського". Он объяснил, что верификация пенсионных и других социальных выплат идет постоянно.

"Когда Пенсионный фонд Украины или Министерство социальной защиты или Министерство финансов получают информацию о сомнительности выплаты, проводится верификация. На самом деле социальные выплаты – это самая большая статья бюджета. В последние годы у нас возникают определенные вопросы. Поэтому правительство решило провести верификацию", – отметил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что работа ведется системно. Верификация пенсионных выплат будет проводиться в таких случаях:

  • стало известно, что были допущены ошибки при оформлении выплат пенсии, например опечатки в фамилии, имени, отчестве;
  • если пенсионер больше 6 месяцев не снимает средства с карты, на которую приходит пенсия. "В этом случае проверка проходит для того, чтобы понять, все ли в порядке с таким пенсионером", – объяснил чиновник;
  • если есть информация, что пенсионер долгое время находится за границей. "Особенно это касается тех стран, где нет соглашений по пенсионному обеспечению между Украиной и государством. Во многих странах Европы такие соглашения есть", – уточнил Цымбалюк.

"Это те случаи, которые позволяют проверять. Но это не значит, что кто-то хочет отменить или забрать пенсию. Оснований переживать нет. Проверять будут тех, к кому возникают вопросы. Это будет небольшое количество пенсионеров, в отношении которых есть оговорки или информация о возможных нарушениях", – рассказал чиновник.

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