В Украине проверят пенсионеров: кто подпадает под верификацию выплат

Верификация пенсий в Украине затронет менее 1% получателей выплат. То есть большинства пенсионеров проверки не коснутся. Но они являются частью важной работы по поиску нарушителей, т. к. в последние годы у правительства "возникают определенные вопросы".
Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире "Громадського". Он объяснил, что верификация пенсионных и других социальных выплат идет постоянно.
"Когда Пенсионный фонд Украины или Министерство социальной защиты или Министерство финансов получают информацию о сомнительности выплаты, проводится верификация. На самом деле социальные выплаты – это самая большая статья бюджета. В последние годы у нас возникают определенные вопросы. Поэтому правительство решило провести верификацию", – отметил Цымбалюк.
Он подчеркнул, что работа ведется системно. Верификация пенсионных выплат будет проводиться в таких случаях:
"Это те случаи, которые позволяют проверять. Но это не значит, что кто-то хочет отменить или забрать пенсию. Оснований переживать нет. Проверять будут тех, к кому возникают вопросы. Это будет небольшое количество пенсионеров, в отношении которых есть оговорки или информация о возможных нарушениях", – рассказал чиновник.