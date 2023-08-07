ВОЙНА В Украине Берлин назвал переговоры по Украине в Джидде "успешными"

2023-08-07 20:04

 

Конференция, организованная Саудовской Аравией для обсуждения мирного плана для Украины, была успешной встречей, поскольку продемонстрировала готовность международного сообщества работать над прекращением войны, заявил в понедельник официальный представитель правительства Германии, сообщили Al Arabiya с Reuters.

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"Германия также продолжит принимать активное участие, в том числе в этом процессе", - заявил представитель на очередной пресс-конференции в Берлине.

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В переговорах, завершившихся в воскресенье, в Джидде приняли участие более 40 стран, включая Китай, Индию, США и страны Европы, но не Россию.

Китай, который воспринимался как решающий фактор усиления поддержки переговоров, заявил, что переговоры по Украине в Джидде помогли "консолидировать международный консенсус".

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