Экономика документ Европейские компании за год потеряли 100 млрд евро из-за военного вторжения рф в Украину

2023-08-09 13:34

Европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямого ущерба от развязанной россией войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Анализ годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 год свидетельствует, что 176 компаний зафиксировали обесценивание активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие единовременные потери в результате продажи, закрытия или сокращения бизнеса.

Совокупная цифра не включает косвенных макроэкономических последствий войны, таких как высокая стоимость энергии и товаров. Война также принесла рост прибыли нефтегазовым группам и оборонным компаниям.

Наибольшие списания и расходы понесли нефтегазовые группы, где только три компании - BP, Shell и TotalEnergies - сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Убытки были гораздо компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам сообщить о небывалой совокупной прибыли в размере около 95 млрд евро в прошлом году. Война поддержала акцию оборонных компаний.

Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали списание и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Компании по предоставлению коммунальных услуг получили прямые убытки в размере 14,7 млрд евро, в то время как промышленные компании, в том числе производители автомобилей, пострадали в размере 13,6 млрд евро.

Как сообщается, наибольшие убытки понесли британские компании, потерявшие более 30 млрд евро.