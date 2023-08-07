ВОЙНА В Украине В ISW оценили удары по мостам в Крыму

2023-08-07 21:37

В Институте изучения войны заявили о том, что удары по мостам вдоль критически важных российских наземных коммуникаций являются частью украинской кампании, направленной на создание условий для предстоящих контрнаступательных операций.

Отмечается, что Силы обороны нанесли удар по двум ключевым автодорожным мостам вдоль важнейших наземных коммуникаций россиян (GLOC), соединяющих оккупированные Крым и часть Херсонской области, в результате чего войска РФ перенаправили дорожное движение с коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Российские источники показали фото со значительными повреждениями моста и заявили, что украинские удары частично разрушили часть переправы.

Российские источники утверждали, что ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов, хотя эксперты ISW еще не получили подтверждений, что оккупанты перехватили такие ракеты.