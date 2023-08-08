ВОЙНА В Украине ВСУ подошли ко второй линии обороны рф на Запорожье — экс-командир "Айдара"

2023-08-08 16:48

Евгений Дикий подчеркнул, что Запорожское направление фронта является решающим.

Силы обороны уже долгое время проводят контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области. В трех точках они вышли на вторую линию обороны противника.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал экс-командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий.

Он также отметил, что Запорожское направление является решающим, а город Токмак является ключом к Мелитополю и Бердянску.

Евгений Дикий рассказал, что ВСУ уже прорвали первую линию обороны россиян в Запорожской области, а на вторую вышли в трех точках – Роботино, Орехов, Старомайорское.

"Это три линии, где мы ближе к прорыву второй линии, именно "линия Суровикина" распиарена. Она сильно отличается от первой линии. Я не берусь говорить, какая из них проще. Там простой нет, там очень сложно на обеих. Но они по-разному сделаны", — отмечает Евгений Дикий.

Он добавил, что первая линия обороны россиян представляла собой почти тотальные минные поля, а вот оборонительные пункты были разбросаны на разных высотах. Их и брали украинские защитники.

"Вторая линия сделана другим способом. Там меньшая плотность минных заграждений, потому что иначе они просто не смогли бы ездить между первой и второй своими линиями. А сама линия обороны – это почти сплошные пару сотен километров связанных между собой земляных траншей", – резюмировал Дикий.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала о продвижении ВСУ после прорыва первой линии обороны РФ на юге Украины.