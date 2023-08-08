ВОЙНА В Украине США официально одобрили первую отправку танков "Абрамс" Украине

2023-08-08 19:15

США официально одобрили отправку первой партии танков "Абрамс" Украине. Об этом на брифинге в понедельник заявил глава службы снабжения и закупок армии США Даг Буш. По его словам, первые танки должны прибыть в Украину в начале осени.

"Теперь их надо доставить в Европу и дальше в Украину вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не только танки, это полный пакет", – сказал Буш.

Сколько именно танков будет включать в себя первая партия, чиновник не уточнил. Ранее издание Politico сообщило, что в первую партию войдут от шести до восьми танков.

Всего США намерены поставить Украине 31 "Абрамс", то есть один танковый батальон. Параллельно украинские военные проходят обучение использованию этой модели танков в Германии, и должны закончить его в августе.