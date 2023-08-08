ВОЙНА В Украине ВСУ могут продемонстрировать успехи в контрнаступлении до зимы, — Генштаб Эстонии

2023-08-08 22:15

По словам эстонского представителя Сил обороны Марта Вендла, у россиян было время подготовить линию обороны от ВСУ, однако она неравномерна. Украинские защитники могут её прорвать.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может принести положительные результаты до начала зимы. Такого мнения придерживается заместитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, передает Эстонское национальное вещание 7 августа.

По его словам, успех украинского продвижения также может зависеть от Российской Федерации, ведь их действия являются непредсказуемыми, однако прогресс ВСУ на фронте должен состояться.

Линия фронта превышает 1000 километров и защищена она неравномерно. Благодаря этому у Украины есть возможность обнаружить провалы в обороне противника и прорвать ее. Но недооценивать российских оккупантов нельзя, ведь после вывода войск из Херсона у них значительно усилилась линия обороны.

"У них определенно есть шанс. Если остальные области имеют в среднем по 400 объектов обороны на район, то на направлении Запорожья их было 1400. Это говорит о масштабах глубины оборонительной конструкции. Так что в этом смысле задача, которую должна решить Украина, чрезвычайно серьезна", — говорится в сообщении.

В Генштабе Эстонии отдельно отметили, что у российских сил из средств обороны — крупные рвы, различные минные поля, оборонительные траншеи, артиллерийские позиции, а также резервные районы. Все это препятствует прорыву ВСУ.

Хоть первая линия обороны еще под контролем РФ, у украинских защитников все же есть успехи.

"Это делается в очень широких масштабах, потому что цель Украины — привлекать внимание на разных направлениях. Но и Россия пытается делать то же самое, потому что осознает важность южного направления для стратегических целей Украины, а значит, можно увидеть некоторую активность русских на северном направлении, чтобы попытаться сковать силы и не допустить создания резервов для содействия возможному прорыву на юг", — подытожил Март Вендла.

Напомним, 8 августа сообщалось, что Силы обороны удерживают занятые позиции на юге, а вот ВС РФ продвинулись вперед в Луганской области. На остальных направлениях попытки противника наступать заканчиваются провалом.