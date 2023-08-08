ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении

2023-08-08 14:32

Украинские военные продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки было уничтожено 65 рашистов, много техники, а также узел связи. Об этом сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый в эфире телемарафона во вторник, 8 августа.

По его словам, враг оказывает отчаянное сопротивление, используя все виды артиллерии - от минометов до РСЗО. По позициям ВСУ было нанесено 508 ударов, в том числе шесть авианалетов.

За сутки на направлении произошло 16 боевых столкновений, во время которых уничтожили 65 российских оккупантов, 120 - ранили, а троих взяли в плен.

Кроме того, были уничтожены вражеский танк, САУ Гвоздика, одна гаубица Мста-Б, полевой склад с боеприпасами и пять грузовиков.

"Символично: сегодня наши военные связисты отмечают свой профессиональный праздник, и артиллеристы им подарили - уничтожили вражеский узел связи на Бахмутском направлении", - сказал Череватый.

По его информации, на Лимано-Купянском направлении противник за сутки 397 раз нанес артиллерийские удары по позициям ВСУ, а также 20 авиационных ударов и 12 раз атаковал.

Рашисты получили мощный отпор, в результате чего были уничтожены пять вражеских танков, уничтожены 19 оккупантов, 73 ранены, также уничтожена инженерная машина противника, миномет, три БПЛА и полевой склад боеприпасов.

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