Жизнь Работа кафе и ресторанов в Одесской области будет продлена, но с одним ограничением

2023-08-09 10:29

Работа кафе и ресторанов в Одесской области будет продлена до 23:00, но без дискотек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00. Ограничения остаются относительно развлекательных мероприятий. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00", - заявил чиновник.

Бизнес пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой, добавил Купер.