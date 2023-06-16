ВОЙНА В Украине Ворог готує запуск нових фейків для дискредитації українських посадовців та військових — СБУ

2023-06-16 12:29

Спецслужби країни-терориста планують запуск нових провокацій щодо представників Сил оборони та безпеки України.

Ймовірно це будуть вкиди про нібито російське громадянство деяких посадовців, а також їхніх родин.

В якості «доказової бази» фейків фсбшники можуть використовувати:

•внесення фсб до державних реєстрів рф записів, які нібито підтверджують версію спецслужб росії;

•підробку документів українських державних діячів та представників сил оборони.

Це означає, що перевіряти підозрілу інформацію перед поширенням у медіа необхідно ще ретельніше. Рашисти програють на фронті… Єдине, що їм залишається - це кошмарити українські міста ракетами та тиснути на нас психологічно. Не піддаємось паніці, перевіряймо інформацію та разом наближаємо перемогу.