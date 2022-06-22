ВОЙНА В Украине Сегодня День скорби и памяти жертв войны - украинцев предупредили о провокациях

2022-06-22 11:35

В среду, 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны, ранее отмечавшийся как день начала Великой отечественной войны, в Украине возможны провокации со стороны оккупантов во время памятных мероприятий. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

"22 июня в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск России с возможными ракетными обстрелами", - говорится в сообщении.

Учитывая "повышенное внимание" роССии к разного рода "датам", в ЦПД призвали: