ВОЙНА В Украине Сегодня День скорби и памяти жертв войны - украинцев предупредили о провокациях

2022-06-22 11:35

В среду, 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны, ранее отмечавшийся как день начала Великой отечественной войны, в Украине возможны провокации со стороны оккупантов во время памятных мероприятий. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

 "22 июня в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск России с возможными ракетными обстрелами", - говорится в сообщении.

Учитывая "повышенное внимание" роССии к разного рода "датам", в ЦПД призвали:

  • воздерживаться от пребывания в местах массового скопления населения;
  • в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в ближайшее бомбоубежище или укрытие;
  • в помещениях помнить о правиле двух стен и двух выходов.
subscriber subscriber

Еще по теме

Диверсанты готовят провокации в Пасхальную ночь сразу в пяти областях Украины - стали известны детали

2022-04-19 14:31

В России могут готовить провокации с массовой гибелью людей: все ради войны с Украиной

2022-03-19 09:30

Путинский режим готовит провокации и теракты в РФ, чтобы подставить украинцев – центр при СНБО

2022-03-13 14:30

Беларусь обвинила официальный Киев в провокациях около своей границы

2021-12-22 13:12

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Впервые озвучены сроки начала импорта сжиженного природного газа в Украину

2022-06-22 12:28

Сегодня День скорби и памяти жертв войны - украинцев предупредили о провокациях

2022-06-22 11:35

армия путина наносит ракетные удары по Украине с территории временно оккупированного Крыма

2022-06-21 22:00

Военный эксперт Жданов оценил шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета

2022-06-21 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Впервые озвучены сроки начала импорта сжиженного природного газа в Украину 2022-06-22 12:28
Сегодня День скорби и памяти жертв войны - украинцев предупредили о провокациях 2022-06-22 11:35
армия путина наносит ракетные удары по Украине с территории временно оккупированного Крыма 2022-06-21 22:00
Военный эксперт Жданов оценил шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета 2022-06-21 21:30