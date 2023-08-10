ВОЙНА В Украине Резников показал канадские бронемашины Senator, которые поступили в Украину

2023-08-10 22:15

 

Министр обороны Алексей Резников показал в Twitter новые БТР Senator, которые Украина получила от Канады и поблагодарил страну за помощь в борьбе с оккупантами.

Цитата

"Добро пожаловать в Украину, Senators Rochelle. Эти бронемашины помогают в защите наших войск во время выполнения боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов, потому что, в конце концов, именно народ может выиграть эту войну. Я рад, что у нас с нашими канадскими партнерами одинаковые взгляды на поле боя", - написал Резников.

Министр обороны поблагодарил свою канадскую коллегу Аниту Ананд и "весь народ Страны Кленового Листа".

Дополнение

Канада обещала передать Украине 200 бронемашин Senator в рамках пакета военной помощи. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев в январе.

Справочно

Senator - легкие и маневренные канадские бронеавтомобили производства компании Roshel. В Минобороны Канады называют их «лучшими в своем классе». Такие бронированные автомобили позволяют перевозить людей, различное оборудование, проводить медицинскую эвакуацию. Они намного дешевле, чем специальные военные автомобили. Машины Senator не заменят БМП или танки, их маневренность и грузоподъемность позволяют выполнять широкий спектр задач: от патрулирования до эвакуации и конвоирования грузов специального назначения.

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