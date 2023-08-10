ВОЙНА В Украине В Генштабе оценили наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях

2023-08-10 12:30

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех возле Урожайного и Старомайорского. Об этом 10 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что враг вел безуспешные боевые действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы, Новомихайловки, понеся значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают наступление южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время Силы обороны сдерживают российские войска на Купянском и Лиманском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Продолжаются тяжелые бои", - отметили в Генштабе.