ВОЙНА В Украине Озвучены реальные потери личного состава войск и техники оккупантов за время войны в Украине

2023-08-10 13:35

С 24 февраля 2022 по 10 августа 2023 года общие боевые потери личного состава войск рашистов в Украине ориентировочно составили 252 200 человек (+580 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено: