ВОЙНА В Украине Озвучены реальные потери личного состава войск и техники оккупантов за время войны в Украине

2023-08-10 13:35

С 24 февраля 2022 по 10 августа 2023 года общие боевые потери личного состава войск рашистов в Украине ориентировочно составили 252 200 человек (+580 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

  • 4278 (+16) танков
  • 8303 (+13) бронемашины
  • 5028 (+15) артиллерийских систем
  • 711  РСЗО
  • 469 средств ПВО
  • 315  самолетов
  • 313 (+1) вертолетов
  • 4179 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 1377 крылатых ракет
  • 18  кораблей/катеров
  • 7495 (+16) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 746 (+4) единиц специальной техники
  • 1 керченских мостов
subscriber subscriber

Еще по теме

За сутки ВСУ уничтожили более 30 вражеских танков, бронемашин и РЗСО

2023-08-03 15:37

В результате военного вторжения врага в Украине погибли по меньшей мере 498 детей

2023-07-28 13:30

Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов приблизилось к 250 тысячам

2023-07-26 15:38

Джо Байден заявил, что война в Украине точно не затянется на годы

2023-07-18 09:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Армия Украины успешно отбила все попытки врага перейти в наступление - ситуация на передовой

2023-08-10 14:29

Озвучены реальные потери личного состава войск и техники оккупантов за время войны в Украине

2023-08-10 13:35

В Генштабе оценили наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях

2023-08-10 12:30

Подозреваемый в переправке мужчин через границу экс-мэр Рахова командировал себя Румынию

2023-08-10 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Армия Украины успешно отбила все попытки врага перейти в наступление - ситуация на передовой 2023-08-10 14:29
Озвучены реальные потери личного состава войск и техники оккупантов за время войны в Украине 2023-08-10 13:35
В Генштабе оценили наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях 2023-08-10 12:30
Подозреваемый в переправке мужчин через границу экс-мэр Рахова командировал себя Румынию 2023-08-10 10:27