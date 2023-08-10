Озвучены реальные потери личного состава войск и техники оккупантов за время войны в Украине
2023-08-10 13:35
С 24 февраля 2022 по 10 августа 2023 года общие боевые потери личного состава войск рашистов в Украине ориентировочно составили 252 200 человек (+580 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожено:
- 4278 (+16) танков
- 8303 (+13) бронемашины
- 5028 (+15) артиллерийских систем
- 711 РСЗО
- 469 средств ПВО
- 315 самолетов
- 313 (+1) вертолетов
- 4179 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1377 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 7495 (+16) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 746 (+4) единиц специальной техники
- 1 керченских мостов