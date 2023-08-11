ВОЙНА В Украине Возле школ Киева построят отдельные подземные укрытия

2023-08-11 15:37

Возле киевских школ, не имеющих своих укрытий, построят отдельные подземные укрытия. О ситуации с обеспечениям учебных заведений столицы укрытиями сообщила пресс-служба КГВА.

По информации военной администрации, на данном этапе укрытиями обеспечено 83% детских садов и 91% школ, 95% учреждений профессионального и профессионально-технического образования, 75% учреждений профессионального перед высшим и высшего образования.

В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях, уже завершено выполнение работ в 105 из них.

Заведения, не имеющие укрытий, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытие с достаточным количеством мест.

"Кроме того, для нескольких школ будут обустроены отдельные собственные подземные укрытия. Это будут пилотные проекты. Такие сооружения будут размещаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года", - говорится в сообщении.

 

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