Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 октября прямо из бомбоубежища обратился к совету министров иностранных дел Европейского Союза и призвал предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Киев незадолго до этого был атакован дронами-камикадзе.
Об этом он сам сообщил в своем Twitter. В ЕС отреагировали на просьбу главы МИД и заявили об увеличении помощи до 3,1 млрд евро.
"Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился к совету министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища из-за воздушной тревоги. Запросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", – заявил Кулеба.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель оперативно отреагировал на просьбу Кулебы и написал в Twitter, что Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 3,1 млрд евро.
Также ЕС запустит дополнительную миссию военной подготовки для украинцев.
"Последние хаотичные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только укрепят ее", – подчеркнул он.