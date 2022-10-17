ВОЙНА В Украине Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС предоставить больше ПВО Украине: Боррель заявил об увеличении военной помощи

2022-10-17 19:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 октября прямо из бомбоубежища обратился к совету министров иностранных дел Европейского Союза и призвал предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Киев незадолго до этого был атакован дронами-камикадзе.

Об этом он сам сообщил в своем Twitter. В ЕС отреагировали на просьбу главы МИД и заявили об увеличении помощи до 3,1 млрд евро.

"Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился к совету министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища из-за воздушной тревоги. Запросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", – заявил Кулеба.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель оперативно отреагировал на просьбу Кулебы и написал в Twitter, что Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 3,1 млрд евро.

Также ЕС запустит дополнительную миссию военной подготовки для украинцев.

"Последние хаотичные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только укрепят ее", – подчеркнул он.