ВОЙНА В Украине В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения

2023-08-11 08:26

На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения.

Причиной стали постоянные обстрелы и опасная ситуация на территории района. Об этом сообщила Купянская ГВА.

"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении.

Обязательную эвакуацию из Купянской общины в безопасные регионы Украины объявили для Купянска, Заоскалья, Ковшаровки и Купянска-Узлового. Кроме того, обязательная эвакуация касается жителей Двуречанской, Петропавловской, частично Кондрашевской и Куриловской общин.

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В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения 2023-08-11 08:26