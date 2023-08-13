ВОЙНА В Украине Германский концерн Rheinmetall передаст Украине новый беспилотник Luna

2023-08-13 15:30

Новую беспилотную систему Luna Rheinmetall обещают передать до конца года.

Об этом пишет "Bild am Sonntag" со ссылкой на собственные источники.

Беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG" состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапультой и военными грузовиками.

Следует отметить, что система LUNA NG является первым ударным беспилотником германского производства. Разведывательный БПЛА может нести до восьми мультикоптеров с вооружением. В полете дрон отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

"Совершая разведку, LUNA NG поможет определить цели и доставит к ним средства поражения", - отмечают в Rheinmetall.